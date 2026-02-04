'पेड्‌डी' और 'उस्ताद भगत सिंह' की रिलीज तारीख जारी

पवन कल्याण ने ली 'पेड्‌डी' की जगह, अब इस तारीख को आएगी राम चरण की फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 06:20 pm Feb 04, 202606:20 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार राम चरण इस साल पैन इंडिया फिल्म 'पेड्‌डी' से धमाका करेंगे जिसकी रिलीज का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले फिल्म को रिलीज करने के लिए मार्च, 2026 का महीना तय हुआ था, लेकिन अब फैंस को इंतजार करना होगा। निर्माताओं ने इसकी रिलीज को आगे खिसका दिया है। दिलचस्प बात यह है कि मार्च के महीने पर पवन कल्याण ने कब्जा जमा लिया है। उनकी फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' की रिलीज तारीख आ गई है।