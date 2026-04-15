निर्माताओं ने पोस्ट में लिखा, 'सबसे पहले, हमारे गानों और झलकियों को शानदार प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद। 'पेड्‌डी' के लिए आपका प्यार और उत्साह देखकर हम खुश हैं। शूटिंग पूरी हो चुकी है, सिर्फ गए गाना फिल्माना बाकी है। हमने फिल्म की एडिटिंग देखी है और परिणाम से संतुष्ट हैं। हमें लगता है कि हमारे तकनीशियनों और पोस्ट-प्रोडक्शन टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए थोड़ा और समय देना जरूरी है। आपको सर्वश्रेष्ठ अनुभव देना हमारा कर्तव्य है।'

रिलीज

जून तक के लिए स्थगित हुई रिलीज तारीख

आगे लिखा, 'इसलिए, हमने फिल्म की रिलीज को जून तक स्थगित करने का फैसला लिया है। सटीक तारीख का ऐलान जल्द होगा। आपके लगातार सहयोग और धैर्य के लिए धन्यवाद। यह हमारे लिए सचमुच मायने रखता है।' बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित, 'पेड्‌डी' में राम एक पहलवान के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में उनके गाने 'चिकरी चिकरी' को 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। दूसरे गाने 'राय राय रा रा' को भी पसंद किया जा रहा है।