फिल्म 'पेड्‌डी' की रिलीज टलने की संभावना

राम चरण की फिल्म 'पेड्‌डी' की रिलीज में फिर लगेगा ब्रेक? सामने आई ये बड़ी वजह

लेखन ज्योति सिंह 06:23 pm Mar 30, 202606:23 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पेड्‌डी' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। हाल ही में, निर्माताओं द्वारा फिल्म का टीजर जारी किया गया, जिसमें 'पेड्‌डी पहलवान' बने अभिनेता ने अपने दमदार और प्रभावशाली लुक से फैंस को उत्साहित कर दिया है। लोग बेसब्री से फिल्म की रिलीज तारीख का इंतजार कर रहे हैं तो 30 अप्रैल है, लेकिन ताजा अपडेट फैंस का दिल तोड़ सकता है। ऐसी चर्चा है कि 'पेड्‌डी' तय तारीख से फिर आगे बढ़ जाएगी।