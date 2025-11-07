LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / राम चरण की 'पेड्‌डी' का गाना 'चिकिरी चिकिरी' रिलीज, एआर रहमान के संगीत का चला जादू
राम चरण की 'पेड्‌डी' का गाना 'चिकिरी चिकिरी' रिलीज, एआर रहमान के संगीत का चला जादू

राम चरण की 'पेड्‌डी' का गाना 'चिकिरी चिकिरी' रिलीज, एआर रहमान के संगीत का चला जादू

लेखन ज्योति सिंह
Nov 07, 2025
01:44 pm
क्या है खबर?

अभिनेता राम चरण की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पेड्‌डी' का पहला गाना 'चिकिरी चिकिरी' आखिरकार रिलीज हो गया है, जो चार्टबस्टर होने का वादा करता है। एआर रहमान के शानदार संगीत से सजा यह गाना आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया है। ऊपर से मोहित चौहान की मधुर आवाज, सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देगी। गाने में गांव की संस्कृति और वहां के लोगों के जुड़ाव को दिखाया गया है। 'चिकिरी चिकिरी' को लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।

डांस

अभिनेता ने डांस मूव्स से खींचा लोगों का ध्यान

अभिनेता राम, 'चिकिरी चिकिरी' गाने में शानदार डांस मूव्स दिखा रहे हैं। उनके 'बैटिंग शॉट' स्टेप ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। इसे सुनने के बाद लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक ने लिखा, 'भाई, वो ग्रेस कम नहीं हुई है!' दूसरे ने लिखा, 'बॉस वापस आ गया है।' बुची बाबू के निर्देशन में बनी 'पेड्‌डी' दुनियाभर में 27 मार्च, 2026 को रिलीज होगी। फिल्म में जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु शर्मा भी हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट 