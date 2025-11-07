राम चरण की 'पेड्‌डी' का गाना 'चिकिरी चिकिरी' रिलीज, एआर रहमान के संगीत का चला जादू

अभिनेता राम चरण की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पेड्‌डी' का पहला गाना 'चिकिरी चिकिरी' आखिरकार रिलीज हो गया है, जो चार्टबस्टर होने का वादा करता है। एआर रहमान के शानदार संगीत से सजा यह गाना आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया है। ऊपर से मोहित चौहान की मधुर आवाज, सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देगी। गाने में गांव की संस्कृति और वहां के लोगों के जुड़ाव को दिखाया गया है। 'चिकिरी चिकिरी' को लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।