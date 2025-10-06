ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर यूट्यूबर, पहले नंबर पर कॉमेडियन ने बनाई जगह

लेखन ज्योति सिंह 02:24 pm Oct 06, 202502:24 pm

क्या है खबर?

यूट्यूबर का नाम जब भी जहन में आता है तो सबसे पहले कैरिमिनाटी या समय रैना का नाम याद आता है। लोगों का मनोरंजन करने वाले ये यूट्यूबर कमाई के मामले में भी पीछे नहीं हैं। इनकी सालाना कमाई इतनी है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। यहां हम आपको भारत के 5 सबसे अमीर यूट्यूबर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कमाई करोड़ों में है। दिलचस्प ये है कि पहला नाम एक कॉमेडियन का है।