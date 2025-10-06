ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर यूट्यूबर, पहले नंबर पर कॉमेडियन ने बनाई जगह
क्या है खबर?
यूट्यूबर का नाम जब भी जहन में आता है तो सबसे पहले कैरिमिनाटी या समय रैना का नाम याद आता है। लोगों का मनोरंजन करने वाले ये यूट्यूबर कमाई के मामले में भी पीछे नहीं हैं। इनकी सालाना कमाई इतनी है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। यहां हम आपको भारत के 5 सबसे अमीर यूट्यूबर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कमाई करोड़ों में है। दिलचस्प ये है कि पहला नाम एक कॉमेडियन का है।
कमाई
पहले नंबर पर इस यूट्यूबर ने बनाई जगह
टेक इन्फॉर्मर की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉमेडियन तन्मय भट्ट ने भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर वाली रैंकिंग में शीर्ष पर जगह बनाई है। उनकी कुल संपत्ति करीब 665 करोड़ रुपये आंकी गई है। तन्मय सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। उनकी कॉमेडी, पॉकास्ट और कोलैबोरेशन काे काफी पसंद किया जाता है। कॉमेडियन होने के अलावा तन्मय अभिनेता, लेखकर और निर्माता भी हैं। उन्हें इमरान हाशमी की फिल्म 'मिस्टर एक्स' में एक्टिंग का हुनर दिखाते हुए देखा जा चुका है।
यूट्यूबर
तन्मय के अलावा ये 4 यूट्यूबर भी लिस्ट में
तन्मय के बाद दूसरे नंबर पर टैक्निकल गुरुजी का नाम आता है, जिनकी कुल संपत्ति 365 करोड़ रुपये बताई जाती है। तीसरे नंबर पर समय रैना हैं। उनकी कुल संपत्ति 140 करोड़ रुपये आंकी गई है। चौथे नंबर पर अजय नागर उर्फ कैरिमिनाटी का नाम है जिनकी कुल संपत्ति 131 करोड़ रुपये है। पांचवें नंबर पर भुवन बाम हैं जिनकी कुल संपत्ति 122 करोड़ रुपये है। भुवन को 'बीबी की वाइन्स' से पहचान मिली है।