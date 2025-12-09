LOADING...
ऑस्कर विजेता 'RRR' को 100 से ज्यादा बार देखने का रिकॉर्ड, राम चरण ने जताया आभार

लेखन ज्योति सिंह
Dec 09, 2025
06:35 pm
क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'RRR' की सफलता किसी से छिपी नहीं है। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने ऑस्कर जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। 2022 में रिलीज इस फिल्म को, एक जापानी महिला ने 100 से ज्यादा बार देखा है जिसका खुलासा उसने अभिनेता राम से किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अभिनेता उस जापानी महिला का आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दिए हैं।

सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो

हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित राम के आवास पर उनसे मिलने एक महिला प्रशंसक पहुंची थी। महिला ने भावुक होते हुए अभिनेता को बताया कि उसने 'RRR' को सिनेमाघरों में 100 से ज्यादा बार देखा है। यह सुनकर राम भी खुश नजर आए। वीडियो में उन्हें जापानी महिला से हाथ मिलाते और उसका शुक्रिया अदा करते हुए देखा जा सकता है। काम की बात करें, तो अभिनेता आगामी फिल्म 'पेड्‌डी' में व्यस्त हैं। यह फिल्म मार्च, 2026 में रिलीज होगी।

