जापानी महिला ने 'RRR' को 100 से ज्यादा बार देखा

ऑस्कर विजेता 'RRR' को 100 से ज्यादा बार देखने का रिकॉर्ड, राम चरण ने जताया आभार

लेखन ज्योति सिंह 06:35 pm Dec 09, 202506:35 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'RRR' की सफलता किसी से छिपी नहीं है। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने ऑस्कर जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। 2022 में रिलीज इस फिल्म को, एक जापानी महिला ने 100 से ज्यादा बार देखा है जिसका खुलासा उसने अभिनेता राम से किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अभिनेता उस जापानी महिला का आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दिए हैं।