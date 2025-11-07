कैटरीना कैफ से पहले हाल ही में इन सितारों के घर गूंजी किलकारियां
क्या है खबर?
अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। दोनों ने अपने पहले बच्चे के रूप में बेटे का स्वागत किया है। इस खुशखबरी के आते ही सोशल मीडिया पर खुशियों की लहर दौड़ गई है। जोड़े को बधाइयां मिल रही हैं। देखा जाए तो बॉलीवुड में पिछले कुछ महीनों में कई सितारे माता-पिता बने हैं। कुछ ऐसे सितारे भी हैं, जिन्हें दूसरी बार यह सौभाग्य मिला है। आइए जानते हैं उन सितारों के नाम।
#1
अरबाज खान और शूरा खान
सलमान खान के भाई अरबाज खान और उनकी दूसरी पत्नी शूरा खान ने इस साल अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। 5 अक्टूबर, 2025 को दोनों के घर एक बेटी का जन्म हुआ। जोड़े ने अपनी बेटी को सिपारा खान नाम दिया है। बता दें कि अरबाज पहले से एक बेटे अरहान खान के पिता हैं। मलाइका अरोड़ा से तलाक के बाद, अभिनेता ने 24 दिसंबर, 2023 को शूरा से दूसरी शादी की थी।
#2
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा
अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा भी इसी साल माता-पिता बने हैं। दोनों ने पिछले महीने 19 अक्टूबर को इस दुनिया में बेटे का स्वागत किया है। दिलचस्प बात यह है कि अभिनेत्री ने छोटी दीवाली को बेटे को जन्म दिया था, इसलिए उनकी खुशी दोगुनी हो गई। फिलहाल, परिणीति मां बनने का लुत्फ उठा रही हैं। बता दें कि परिणीति और राघव ने 24 सितंबर, 2023 को राजस्थान के उदयपुर में भव्य शादी रचाई थी।
#3
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा
अभिनेत्री कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम भी इस सूची में शामिल है। अभिनेत्री ने 15 जुलाई, 2025 को बेटी का स्वागत किया था। शादी के करीब दो साल बाद दोनों माता-पिता बने। कियारा की बेटी लगभग 3 महीने की होने वाली हैं, लेकिन अभिनेत्री ने अभी तक उनका चेहरा दुनिया से छिपाकर रखा है। इसके अलावा उन्होंने कैमरे से दूरी बनाकर रखी है। मां बनने के बाद, दिवाली पर पहली बार कियारा ने अपनी तस्वीर साझा की थी।
#4
इशिता दत्ता और वत्सल सेठ
अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी बनकर मशहूर हुईं अभिनेत्री इशिता दत्ता भी इसी साल दूसरी बार मां बनी हैं। उन्होंने अभिनेता पति वत्सल सेठ के साथ 10 जून, 2025 को बेटी का स्वागत किया। दोनों ने अपनी बेटी का नाम वेदा रखा है, जबकि उनके बड़े बेटे का नाम वायु सेठ है। उनका जन्म 19 जुलाई, 2023 को हुआ था। इशिता ने अपने दोनों बच्चों का नाम पति वत्सल के नाम के पहले अक्षर से मेल खाता हुआ रखा है।