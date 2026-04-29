'पेड्डी': शूटिंग के चंद घंटों बाद गाना लीक, निर्माताओं ने रातों-रात हटाए 400 से ज्यादा लिंक

साउथ के सुपरस्टार राम चरण की बहुप्रतीक्षित फिल्म ' पेड्डी ' के सेट से सुरक्षा में एक बड़ी चूक हो गई है। फिल्म के एक स्पेशल डांस नंबर की शूटिंग खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद उसका 53 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। इस घटना ने फिल्म की पूरी टीम को हैरान कर दिया है। निमार्ताओं ने हरकत में आते ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से अब तक 400 से ज्यादा अवैध लिंक्स को हटवा दिया है।

हैरानी वायरल हुई क्लिप तो उड़ गए फिल्म की टीम के होश सूत्रों ने मिड डे को बताया कि जब निर्देशक बुच्ची बाबू सना और उनकी टीम ने देखा कि फिल्म की क्लिप फैन पेजों, टेलीग्राम ग्रुप्स और एक्स पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है तो वो दंग रह गए। सूत्र ने कहा, "आमतौर पर निर्माताओं को पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान लीक होने का डर रहता है, लेकिन यहां तो फुटेज सीधे सेट से ही बाहर निकल गई। पूरी टीम इस अचानक हुई घटना से पूरी तरह हैरान रह गई।"

सेंधमारी शूटिंग के चंद घंटों बाद लीक हो गया वीडियो 27 अप्रैल की देर रात फिल्म के एक स्पेशल डांस नंबर का करीब 53 सेकंड का फुटेज इंटरनेट पर लीक हो गया। हैरानी की बात ये थी कि राम चरण और श्रुति हासन पर फिल्माए जा रहे इस गाने की शूटिंग उसी दिन सुबह हैदराबाद के पास जनवाड़ा में लगे एक विशेष सेट पर शुरू हुई थी। शूटिंग शुरू होने के चंद घंटों के भीतर ही वीडियो का लीक हो जाना निर्माताओं के लिए किसी झटके से कम नहीं था।

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लीक का सच मॉनिटर प्लेबैक से चोरी-छिपे बनाया गया वीडियो? चर्चा है कि यह लीक या तो सेट पर मौजूद मॉनिटर रिकॉर्डिंग के जरिए हुआ है या आंतरिक रूप से साझा किए गए किसी 'प्रीव्यू कट' से। सूत्र ने बताया, "इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो कोई तैयार टीजर नहीं था। फुटेज की क्वालिटी को देखकर साफ लग रहा है कि किसी ने शूटिंग के दौरान सेट पर चल रहे मॉनिटर प्लेबैक को चुपके से अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया।"

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