राम चरण ने 'पेड्‌डी' की रिलीज टलने की अफवाह पर प्रतिक्रिया दी

राम चरण को किसी का नहीं डर, 'पेड्‌डी' की रिलीज को लेकर साफ-साफ कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह
Dec 19, 2025
12:22 pm
क्या है खबर?

'RRR' जैसी ऑस्कर विजेता फिल्म दे चुके राम चरण की पिछली फिल्म 'गेम चेंजर' खास कमाल न दिखा सकी। अभिनेता अगली फिल्म 'पेड्‌डी' में जी-जान से जुटे हैं जिसमें उनके साथ जाह्नवी कपूर हैं। इसकी रिलीज (27 मार्च, 2026) पहले से तय है, लेकिन अफवाहें आईं कि निर्माता इसे टाल सकते हैं। दरअसल, उसी दौरान अन्य बड़े सितारों की फिल्में रिलीज हो रही हैं जिससे जबरदस्त भिड़ंत होने की उम्मीद है। अब राम ने इन अफवाहों पर साफ-साफ जवाब दिया

पुष्टि

राम ने 'पेड्‌डी' की रिलीज की पुष्टि की

एक कार्यक्रम में राम ने 'पेड्‌डी' की रिलीज टलने की अफवाह पर कहा, "पेड्डी की शूटिंग चल रही है। यह 27 मार्च को रिलीज होगी। इसके बाद 'चैंपियन' है, उसके बाद संक्रांति पर फिल्में रिलीज हो रही हैं।" बॉक्स ऑफिस पर 'पेड्‌डी' की टक्कर 4 फिल्मों से होगी। दरअसल, रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2', यश की 'टॉक्सिक' और मृणाल ठाकुर की 'डकैत' 19 मार्च को रिलीज हो रही हैं। इसके अलावा, नानी की 'द पैराडाइज' 26 मार्च को रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रतिक्रिया

