पुष्टि

राम ने 'पेड्‌डी' की रिलीज की पुष्टि की

एक कार्यक्रम में राम ने 'पेड्‌डी' की रिलीज टलने की अफवाह पर कहा, "पेड्डी की शूटिंग चल रही है। यह 27 मार्च को रिलीज होगी। इसके बाद 'चैंपियन' है, उसके बाद संक्रांति पर फिल्में रिलीज हो रही हैं।" बॉक्स ऑफिस पर 'पेड्‌डी' की टक्कर 4 फिल्मों से होगी। दरअसल, रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2', यश की 'टॉक्सिक' और मृणाल ठाकुर की 'डकैत' 19 मार्च को रिलीज हो रही हैं। इसके अलावा, नानी की 'द पैराडाइज' 26 मार्च को रिलीज होगी।