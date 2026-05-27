राम चरण की 'पेड्डी' को जापान में झटका, अचानक टला प्रीमियर

निर्माताओं ने 'पेड्डी' के जापान में बाद में रिलीज होने की पुष्टि की

फिल्म बनाने वालों ने बताया है कि 'पेड्डी' जापान में बाद में रिलीज जरूर होगी, लेकिन इस देरी की वजह से दुनियाभर में होने वाले लॉन्च की जो चमक थी, वो थोड़ी फीकी पड़ गई है।

कई लोग मानते हैं कि अगर फिल्म हर जगह एक ही दिन रिलीज होती, तो इसकी चर्चा और भी ज्यादा होती है। फिर भी, बाकी जगहों पर फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है।

इसकी एक बड़ी वजह बुची बाबू सन्ना का निर्देशन है और इसमें जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु, साथ ही बोमन ईरानी जैसे बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखेंगे।