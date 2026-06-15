राम चरण की 'पेड्डी' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 9 दिनों में कमाए 366 करोड़

फिल्म 'पेड्डी' के विजुअल्स और VFX की हो रही चर्चा

फिल्म 'पेड्डी' में राम एक पहलवान का किरदार निभा रहे हैं। इस किरदार के लिए उन्होंने अपनी काया में बड़ा बदलाव किया है, जो पर्दे पर साफ नजर आता है।

फिल्म के ग्रामीण दृश्यों की लोगों ने खूब तारीफ की है। एआर रहमान के संगीत ने फिल्म में नया रंग भर दिया है।

हालांकि, कुछ जगह विजुअल इफेक्ट्स (VFX) थोड़े ज्यादा ही साफ दिख रहे हैं। इसके बावजूद फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर हुई जबरदस्त कमाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।