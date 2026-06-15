राम चरण की 'पेड्डी' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 9 दिनों में कमाए 366 करोड़
राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म ने सिर्फ 9 दिनों में दुनिया भर में 366 करोड़ रुपये कमाकर 2026 का दक्षिण भारत बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
यह फिल्म 4 जून को रिलीज हुई थी और इसके निर्देशक बुची बाबू सना हैं। फिल्म में जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे कई नामी कलाकार हैं।
फिल्म 'पेड्डी' के विजुअल्स और VFX की हो रही चर्चा
फिल्म 'पेड्डी' में राम एक पहलवान का किरदार निभा रहे हैं। इस किरदार के लिए उन्होंने अपनी काया में बड़ा बदलाव किया है, जो पर्दे पर साफ नजर आता है।
फिल्म के ग्रामीण दृश्यों की लोगों ने खूब तारीफ की है। एआर रहमान के संगीत ने फिल्म में नया रंग भर दिया है।
हालांकि, कुछ जगह विजुअल इफेक्ट्स (VFX) थोड़े ज्यादा ही साफ दिख रहे हैं। इसके बावजूद फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर हुई जबरदस्त कमाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।