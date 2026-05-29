क्या प्रधानमंत्री मोदी की कहानी से प्रेरित है राम चरण की फिल्म 'पेड्डी'? अभिनेता ने खुद किया खुलासा मनोरंजन May 29, 2026

दिल्ली में अपनी आने वाली फिल्म 'पेड्डी' के एक कार्यक्रम में अभिनेता राम चरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात फिल्म के ग्रामीण सशक्तिकरण के विषय पर केंद्रित थी।

चरण ने बताया कि उनकी फिल्म 'पेड्डी' एक आदिवासी हीरो की कहानी है, जो अपने गांव में बड़े बदलाव लाता है। यह कहानी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साझा की गई एक प्रेरणादायक सच्ची घटना से काफी मिलती-जुलती है। मोदी ने पश्चिम बंगाल के एक ऐसे गांव का जिक्र किया था जिसे एक स्थानीय फुटबॉल खिलाड़ी ने बदल दिया था।