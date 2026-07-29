राम चरण को हाथ में लगी थी चोट

राम चरण की अस्पताल से सामने आई पहली तस्वीर, बताया सर्जरी के बाद का हाल

लेखन ज्योति सिंह 10:27 am Jul 29, 202610:27 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण के हाथ की सर्जरी के बाद अस्पताल से उनकी पहली तस्वीर सामने आई है। इसमें उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर देखा गया और उनके साथ में डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। दरअसल, अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'पेड्डी' की शूटिंग के दौरान अभिनेता के हाथ में चोट लग गई थी। उस वक्त उन्होंने प्रमोशन और प्रचार संबंधी कामों के चलते सर्जरी को टाल दिया था। हालांकि, अब राम चरण इलाज कराने के बाद स्वस्थ्य हो रहे हैं।