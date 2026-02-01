राम चरण ने दान किए 50 लाख (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@upasanakaminenikonidela)

राम चरण ने पापा बनते ही उठाया फिल्म डांसर्स के बीमा का खर्च, दिए 50 लाख

लेखन नेहा शर्मा 02:36 pm Feb 01, 202602:36 pm

क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार राम चरण के घर खुशियों ने दस्तक दी है। उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। पिता बनने की खुशी के इस मौके पर राम चरण ने एक नेक काम किया है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के डांसर्स की मदद के लिए 50 लाख रुपये दान किए हैं। ये पैसा डांसर्स के स्वास्थ्य बीमा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जरूरत के समय उन्हें और उनके परिवार को इलाज में मदद मिल सके।