राम चरण और जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी' OTT के किस प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज
राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। थिएटर में आने के बाद, इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा।
नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के लिए स्ट्रीमिंग पार्टनर होने की पुष्टि कर दी है। हालांकि, अभी तक इसके डिजिटल प्रीमियर की तारीख तय नहीं हुई है।
फिल्म 'पेड्डी' में राम चरण के अलावा हैं ये सितारे
फिल्म के निर्देशक बुची बाबू सन्ना हैं। 'पेड्डी' में राम चरण एक ग्रामीण खिलाड़ी का किरदार निभा रहे हैं। वे क्रिकेट और कुश्ती के जरिए समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के लिए लड़ते हैं।
फिल्म के प्रीमियर शो 3 जून से शुरू होंगे, ताकि लोगों में फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ सके। निर्देशक बुची बाबू सन्ना का कहना है कि फिल्म के आखिरी 50 मिनट बेहद भावुक कर देने वाले होंगे।
फिल्म में शिवराजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु, राकी किशन और बोमन ईरानी के साथ जाह्नवी कपूर भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे।