राम चरण और जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी' OTT के किस प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

फिल्म 'पेड्डी' में राम चरण के अलावा हैं ये सितारे

फिल्म के निर्देशक बुची बाबू सन्ना हैं। 'पेड्डी' में राम चरण एक ग्रामीण खिलाड़ी का किरदार निभा रहे हैं। वे क्रिकेट और कुश्ती के जरिए समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के लिए लड़ते हैं।

फिल्म के प्रीमियर शो 3 जून से शुरू होंगे, ताकि लोगों में फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ सके। निर्देशक बुची बाबू सन्ना का कहना है कि फिल्म के आखिरी 50 मिनट बेहद भावुक कर देने वाले होंगे।

फिल्म में शिवराजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु, राकी किशन और बोमन ईरानी के साथ जाह्नवी कपूर भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे।