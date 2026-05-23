राम चरण और एआर रहमान ने भरी उड़ान, 'पेड्डी' का 'हेलोहेलो' भोपाल में मचाएगा धमाल

स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेड्डी' 4 जून को होगी रिलीज

'पेड्डी' के 'हेलोहेलो' गाने के टीजर में राम चरण के साथ श्रुति हासन नजर आ रही हैं। इसमें जाह्नवी की भी कुछ झलकियां दिखाई गई हैं। रहमान के संगीत से सजे इस एल्बम से पहले ही 'चिकरी चिकरी' और 'रै रै रा रा' जैसे गाने आ चुके हैं। 'पड्डी' में राम चरण देश का प्रतिनिधित्व करते हुए क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ जैसे कई खेलों में अपना जौहर दिखाते नजर आएंगे। इस फिल्म में शिव राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम किरदारों में दिखेंगे। 'पेड्डी' 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।