कंगना रनौत के बयान पर भड़कीं राखी सावंत, पूछा- हमारे देश की बेटियों के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं?

अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा NEET प्रदर्शनकारियों की तुलना 'तिलचट्टों' से करने और आज की पीढ़ी को 'गटर की पीढ़ी' बताने पर विवाद गहरा गया है। उनके इस बयान पर राखी सावंत ने खुलकर आपत्ति जताई है और उनकी जमकर आलोचना की है। हाल ही में जारी एक इंस्टाग्राम वीडियो में राखी ने महिलाओं के प्रति कंगना के सम्मान पर सवाल उठाते हुए पूछा, "आप हमारे देश की बेटियों के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं?" इसके साथ ही राखी ने कंगना के पुराने विवादों को याद दिलाते हुए उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि भविष्य में लोग शायद उन्हें वोट भी न दें। राखी सावंत ने कंगना की जमकर आलोचना की और उन्हें 'गटर माउथ' तक बता दिया।