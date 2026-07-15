राखी सावंत की सोनम वांगचुक से भावुक अपील, जानें क्या बोलीं अभिनेत्री?

रियलिटी टीवी स्टार राखी सावंत ने खुले तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे उनके अनशन को खत्म करने की अपील की है।

सोनम ने 28 जून से अपना अनशन शुरू किया था। वे नीट (NEET) पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई समस्याओं के खिलाफ विरोध जता रहे हैं।

राखी ने कहा कि उन्हें सोनम के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है और वे जल्द ही उनसे मिलने जाने की योजना बना रही हैं।