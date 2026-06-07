आमिर खान की शादी और उम्र पर बोलीं राखी गुलजार

आमिर खान की तीसरी शादी पर राखी गुलजार बोलीं- खुशी का उम्र से कोई लेना-देना नहीं

लेखन नेहा शर्मा 05:42 pm Jun 07, 202605:42 pm

क्या है खबर?

अभिनेता आमिर खान और गौरी स्प्रैट की तीसरी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा और ट्रोलिंग देखने को मिल रही है। ट्रोलर्स का मानना है कि आमिर गौरी पर भी टिकने वाले नहीं और बहुत जल्द वो चौथी शादी का ऐलान करेंगे। इस बीच बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री राखी गुलजार आमिर के समर्थन में उतर आई हैं। राखी ने शादी के लिए उम्र के बंधन को पूरी तरह खारिज करते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है।