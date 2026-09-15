राकेश रोशन की प्रॉपर्टी ने मचाया तहलका, हर महीने मिलेंगे इतने लाख रुपये

इस समझौते में 2 पार्किंग स्पॉट शामिल हैं, साथ ही 10.95 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखी गई है। इसमें हर साल 5% किराया बढ़ेगा, जिससे तीसरे साल तक यह 8.04 लाख प्रति माह हो जाएगा।

रोशन परिवार हाल के दिनों में रियल एस्टेट के कारोबार में काफी सक्रिय रहा है। ऋतिक रोशन, राकेश की HRX डिगीटेक LLP और प्रमिला रोशन की फिल्मकुंज (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर पिछले साल 28 करोड़ में 10 कार्यालय खरीदे थे।

इस जनवरी में राकेश ने पुणे में 15 करोड़ की जमीन भी बेची थी। इसके अलावा, परिवार के अन्य सदस्यों ने भी मुंबई में कई और संपत्तियां खरीदी हैं।