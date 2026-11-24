रोशन परिवार काफी एक्टिव रहा है। इसी सितंबर में राकेश ने अंधेरी वेस्ट में 2 कमर्शियल यूनिट्स किराए पर ली थीं, जिनका कुल मासिक लाइसेंस शुल्क 7.30 लाख रुपये तय हुआ था।

परिवार के पास जुहू में एक अपार्टमेंट भी है और उन्होंने जनवरी 2026 में पुणे में अपनी एक जमीन बेची थी। यहां तक कि ऋतिक ने भी पिछले साल पास में ही कुछ ऑफिस खरीदे थे!