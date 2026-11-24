राकेश रोशन की कंपनी ने मुंबई में लीज पर लिया ऑफिस, हर महीने चुकाएंगे इतने लाख
फिल्म निर्माता राकेश रोशन, जो ऋतिक रोशन के पिता भी हैं, ने मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में एक नया ऑफिस किराए पर लिया है।
यह ऑफिस लोटस कॉर्पोरेट पार्क में 2,727 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो काफी बड़ा है। इसका किराया जनवरी 2027 से हर महीने 7 लाख होगा।
फूजी सिल्वरटेक को 2 महीने का किराया माफ
फूजी सिल्वरटेक कॉन्क्रीट प्राइवेट लिमिटेड को ऑफिस को ठीक करने के लिए 2 महीने का किराया नहीं देना होगा।
इसके साथ ही, उन्हें बेसमेंट में 3 पार्किंग की जगह और 42 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मिला है, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। किराए में हर साल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी होगी।
रोशन परिवार को देना होगा इतना किराया
रोशन परिवार काफी एक्टिव रहा है। इसी सितंबर में राकेश ने अंधेरी वेस्ट में 2 कमर्शियल यूनिट्स किराए पर ली थीं, जिनका कुल मासिक लाइसेंस शुल्क 7.30 लाख रुपये तय हुआ था।
परिवार के पास जुहू में एक अपार्टमेंट भी है और उन्होंने जनवरी 2026 में पुणे में अपनी एक जमीन बेची थी। यहां तक कि ऋतिक ने भी पिछले साल पास में ही कुछ ऑफिस खरीदे थे!