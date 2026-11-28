सूरज बड़जात्या की खास पहल, 300 आशा कार्यकर्ताओं के लिए रखी जाएगी 'ये प्रेम मोल लिया' की स्क्रीनिंग
लेखन नेहा शर्मा
सूरज बड़जात्या के राजश्री प्रोडक्शंस और भामला फाउंडेशन ने मुंबई में 300 आशा कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' की खास स्क्रीनिंग रखने का फैसला किया है। इस पहल के जरिए उन महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, जो घर-घर जाकर लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और उनकी मदद करने का काम करती हैं।
बड़जात्या, खुराना और अधिकारी करेंगे आशा का सम्मान
इस खास कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार और अदिति तटकरे, मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े, फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या और कलाकार आयुष्मान खुराना व शरवरी के शामिल होने की उम्मीद है। इस पहल के जरिए राजश्री प्रोडक्शंस और भामला फाउंडेशन 300 आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहते हैं। ये महिलाएं घर-घर जाकर लोगों की सेहत का ध्यान रखती हैं, लेकिन उनके काम को अक्सर उतनी पहचान नहीं मिलती, जितनी मिलनी चाहिए।