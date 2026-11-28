इस खास कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार और अदिति तटकरे, मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े, फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या और कलाकार आयुष्मान खुराना व शरवरी के शामिल होने की उम्मीद है। इस पहल के जरिए राजश्री प्रोडक्शंस और भामला फाउंडेशन 300 आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहते हैं। ये महिलाएं घर-घर जाकर लोगों की सेहत का ध्यान रखती हैं, लेकिन उनके काम को अक्सर उतनी पहचान नहीं मिलती, जितनी मिलनी चाहिए।