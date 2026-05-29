राजपाल यादव मानते हैं 'भूल भूलैया' अधूरी, चाहते हैं छोटा पंडित और मंजुलिका का हो आमना-सामना
राजपाल यादव, जिन्होंने पहली 'भूल भूलैया' में अनोखे और मजाकिया छोटा पंडित का किरदार निभाया था, अब चाहते हैं कि पर्दे पर उनके इस किरदार की मुलाकात विद्या बालन की मशहूर मंजुलिका से हो।
वे बताते हैं कि फिल्म का मनोवैज्ञानिक मोड़ और विद्या की शानदार अदाकारी उन्हें आज भी याद है और यह फिल्म उनके जहन में बसी हुई है।
राजपाल को 'भूल भूलैया' में यह चीज लगती है अधूरी
राजपाल मानते हैं कि 'भूल भूलैया' की दुनिया में अभी और बहुत कुछ सामने आना बाकी है और उन्हें यह विद्या के बिना अधूरी लगती है।
उन्होंने कहा कि पहली फिल्म में छोटा पंडित और मंजुलिका का आमना-सामना बहुत कम हुआ था। अगर इस फिल्म का सीक्वल बनता है, तो वे चाहते हैं कि यह कमी पूरी हो और दोनों किरदारों के बीच एक दमदार कहानी दिखाई जाए।
राजपाल इन फिल्मों में आएंगे नजर
हाल ही में 'भूत बंगला' में नजर आए राजपाल की अब कई नई फिल्में आने वाली हैं। उनकी अगली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' होगी।
इसके अलावा, वह सलमान खान और दिल राजू के एक प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं।