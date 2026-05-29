राजपाल यादव मानते हैं 'भूल भूलैया' अधूरी, चाहते हैं छोटा पंडित और मंजुलिका का हो आमना-सामना

राजपाल को 'भूल भूलैया' में यह चीज लगती है अधूरी

राजपाल मानते हैं कि 'भूल भूलैया' की दुनिया में अभी और बहुत कुछ सामने आना बाकी है और उन्हें यह विद्या के बिना अधूरी लगती है।

उन्होंने कहा कि पहली फिल्म में छोटा पंडित और मंजुलिका का आमना-सामना बहुत कम हुआ था। अगर इस फिल्म का सीक्वल बनता है, तो वे चाहते हैं कि यह कमी पूरी हो और दोनों किरदारों के बीच एक दमदार कहानी दिखाई जाए।