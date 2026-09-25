मुश्ताक खान के निधन से भावुक राजपाल यादव

मुश्ताक खान के निधन से महज 2 घंटे पहले मिले थे राजपाल यादव, क्या हुई बात?

लेखन नेहा शर्मा 09:48 am Sep 25, 202609:48 am

क्या है खबर?

मशहूर अभिनेता मुश्ताक खान का 56 वर्ष की आयु में कैंसर से जंग हारने के बाद निधन हो गया। उन्होंने 'वेलकम', 'गदर: एक प्रेम कथा' और 'स्त्री 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। उनके निधन से फिल्म जगत और प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। हाल ही में अस्पताल में उनसे मुलाकात करने वाले अभिनेता राजपाल यादव ने उनसे हुई अपनी आखिरी बातचीत की यादें साझा कीं।