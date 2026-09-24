नहीं रहे फिल्म 'वेलकम' के अभिनेता मुश्ताक खान, 56 साल की उम्र में हुआ निधन

मुश्ताक कई दशकों से हिंदी सिनेमा का जाना-पहचाना चेहरा रहे हैं। चरित्र अभिनेता के तौर पर उन्होंने कई फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाईं और बड़े सितारों के साथ काम किया।

'राउडी राठौर' और ''आशिकी' जैसी फिल्मों ने उन्हें खास पहचान दिलाई। पिछले कुछ सालों में वो 'गदर 2', 'बधाई दो' और 'स्त्री 2' में भी नजर आए।

फिल्मों के अलावा उन्होंने 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी' जैसे टीवी शो में भी अभिनय किया।