राजपाल यादव की बॉलीवुड से गुहार, बोले- किरदार मेरी मर्जी का और पैसा आपकी मर्जी का

आभार "हर दुआ ने मुझे आगे बढ़ाया, बस एक और मौका दे दो" राजपाल ने कहा, "मैं अपने समर्थकों और आलोचकों दोनों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं हर दुआ और आशीर्वाद की वजह से आगे बढ़ा हूं। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मेरा साथ दिया और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरी आलोचना की। जिन्होंने मेरी मदद की है, वो कृपया मेरी एक और मदद कर दें। किरदार मेरी मर्जी का हो और पैसा उनकी मर्जी का।"

अपील जेल में कैदियों की भलाई के लिए राजपाल यादव की मुख्यमंत्री से विनती इंडिया टीवी से बातचीत में राजपाल ने कहा, "मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां (जेल) मौजूद कुछ लोगों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि एक गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है। हालांकि, साथ ही मैं न्यायपालिका और उनके फैसले का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन अगर हम उनमें से कुछ लोगों के लिए कुछ (भलाई) कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा।"

मामला राजपाल ने लिया था 5 करोड़ का कर्ज राजपाल ने 2010 में अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए 5 करोड़ का कर्ज लिया था, जो ब्याज के साथ 11 करोड़ हो गया। 2018 में उन्हें और पत्नी राधा को 6 महीने की जेल हुई। जून 2024 में सजा सस्पेंड हुई, लेकिन किश्त में देरी पर कोर्ट ने 5 फरवरी को सरेंडर करने का आदेश दिया। सरेंडर करते समय राजपाल ने कहा था, "सर मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब कोई रास्ता नजर नहीं बचा।"

