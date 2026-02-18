अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का पहला गाना इस दिन होगा जारी, मिलेगा खास तोहफा

योजना

'भूत बंगला' का प्रमोशनल गाना होगा जारी, दिखाई देगा पहला लुक

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, 19 मार्च को रिलीज हो रही 'धुरंधर 2' के साथ 'भूत बंगला' का एक प्रमोशनल गाना जारी किया जाएगा, जो फिल्म निर्माता प्रियदर्शन की इस हॉरर-कॉमेडी का फर्स्ट लुक होगा। जहां आमतौर पर, सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज के साथ ही आगामी फिल्मों का ट्रेलर या टीजर दिखाया जाता है, लेकिन 'भूत बंगला' के मामले में ऐसा नहीं होगा। निर्माता एकता कपूर काे लगता है कि डॉयलॉग प्रोमो की बजाए, गाना लोगाें का खूब ध्यान खींचेगा।