राजपाल यादव ने NEET विवाद को लेकर की ये खास अपील, जानिए क्या बोले?

परीक्षा लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कुछ सख्त कानूनों को मंजूरी दी है। उम्मीद है कि इन्हें 27 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भी इस मामले में 47 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही, कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा किया है।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी हैं।