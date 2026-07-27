राजपाल यादव ने NEET विवाद को लेकर की ये खास अपील, जानिए क्या बोले?
देशभर में फैलते NEET पेपर लीक के विरोध प्रदर्शनों के बीच अभिनेता राजपाल यादव सभी से शांति बनाए रखने और बातचीत करने की अपील कर रहे हैं।
उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'सरकार हमारी है और बच्चे भी हमारे हैं। ऐसे में बातचीत बहुत जरूरी है, यह ऐसा रास्ता होना चाहिए जहां हर किसी का सम्मान हो, हर किसी से प्यार किया जाए और सब शांति से रहें।'
यह आंदोलन अब और तेज हो गया है। इसी बीच, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों की अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है और विपक्षी दलों ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सख्त परीक्षा कानूनों को दी मंजूरी
परीक्षा लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कुछ सख्त कानूनों को मंजूरी दी है। उम्मीद है कि इन्हें 27 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भी इस मामले में 47 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही, कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा किया है।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी हैं।