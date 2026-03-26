फिल्म 'टोस्टर' की रिलीज तारीख का ऐलान

राजकुमार राव की फिल्म 'टोस्टर' की रिलीज तारीख जारी, OTT पर देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 12:33 pm Mar 26, 202612:33 pm

क्या है खबर?

राजकुमार राव की फिल्म 'टोस्टर' का आधिकारिक ऐलान 2025 में किया गया था। पूरे साल दर्शक इसकी रिलीज का बेसब्री इंतजार करते रहे, जो 2026 में जाकर खत्म होने वाला है। अभिनेता के प्रोडक्शन कम्पा फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म की आधिकारिक रिलीज तारीख बता दी गई है। खुद राजकुमार ने सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट वीडियो साझा किया है, जिसमें वह मजेदार तरीके से फिल्म की रिलीज तारीख, कलाकार और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की जानकारी दे रहे हैं।