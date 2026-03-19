राजकुमार राव की फिल्म 'टोस्टर' OTT पर कब और कहां होगी स्ट्रीम? आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 12:42 pm Mar 19, 202612:42 pm

क्या है खबर?

राजकुमार राव ने अपने प्रोडक्शन कम्पा फिल्म्स के तहत बनी पहली फिल्म 'टोस्टर' का ऐलान 2025 में किया था। उस वक्त फिल्म का पहला आधिकारिक टीजर जारी किया गया था जिसमें सान्या मल्होत्रा भी शामिल थीं। तब से फैंस राजकुमार और सान्या अभिनीत फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालिया अपडेट में बताया गया है कि यह डार्क-कॉमेडी फिल्म अपनी डिजिटल स्ट्रीमिंग को लेकर कमर कस चुकी है। इसका प्रीमियर OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर किया जाएगा।