राजकुमार राव की फिल्म 'टोस्टर' OTT पर कब और कहां होगी स्ट्रीम? आया ये अपडेट
क्या है खबर?
राजकुमार राव ने अपने प्रोडक्शन कम्पा फिल्म्स के तहत बनी पहली फिल्म 'टोस्टर' का ऐलान 2025 में किया था। उस वक्त फिल्म का पहला आधिकारिक टीजर जारी किया गया था जिसमें सान्या मल्होत्रा भी शामिल थीं। तब से फैंस राजकुमार और सान्या अभिनीत फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालिया अपडेट में बताया गया है कि यह डार्क-कॉमेडी फिल्म अपनी डिजिटल स्ट्रीमिंग को लेकर कमर कस चुकी है। इसका प्रीमियर OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर किया जाएगा।
रिलीज
जानिए कब रिलीज होगी राजकुमार और सान्या मल्होत्रा की फिल्म 'टोस्टर'
OTT प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, नेटफ्लिक्स के 'कमिंग सून' सेक्शन में जारी किए गए नए प्रीव्यू के अनुसार, 'टोस्टर' का प्रीमियर अप्रैल, 2026 में किया जा सकता है। फिल्म का निर्देशन विवेक दास चौधरी ने किया है, जबकि पटकथा रवेज शेख, अनघ मुखर्जी और अक्षत घिल्डियाल ने मिलकर लिखी है। 'टोस्टर' एक डार्क कॉमेडी और गंभीर अपराध वाली फिल्म है जाे एक रद्द हुई शादी की रस्म के बाद शादी के तोहफे की अराजक खोज को उजागर करती है।
फिल्म
'टोस्टर' की कहानी और कास्ट
'टोस्टर' की कहानी कंजूस रमाकांत (राजकुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे शादी में एक महंगा टोस्टर तोहफे में मिलता है। वहीं सान्या ने उसकी पत्नी शिल्पा का किरदार निभाया है। टीजर के मुताबिक, शादी में टोस्टर मिलने के बाद, अगले ही दिन उसकी शादी रद्द हो जाती है। इसके बाद वह उपहार को वापस करने के जिद पकड़ लेता है। इसके बाद कई रहस्यमयी घटनाओं का खुलासा होता है। फिल्म में अर्चना पूरन सिंह, सीमा पाहवा जैसे सितारे भी हैं।