मां बनने का कठिन सफर और फिर नई उड़ान, राजकुमार राव ने दी पत्नी पत्रलेखा की हिम्मत की दाद मनोरंजन Apr 17, 2026

राजकुमार राव ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनकी पत्नी पत्रलेखा के लिए मां बनने की प्रक्रिया कितनी चुनौतीपूर्ण रही है। दोनों ने अपनी प्यारी बेटी पार्वती का स्वागत किया है। राव ने साफ बताया कि औरतों के लिए यह सफर 'शारीरिक और भावनात्मक, दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है'। उन्होंने पत्रलेखा की खूब तारीफ की कि कैसे उन्होंने अपने करियर और मां की नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला। ये सब उन्होंने तब किया जब सोशल मीडिया पर लोग उनके गर्भावस्था के बाद के शरीर को लेकर आलोचना कर रहे थे।