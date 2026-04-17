मां बनने का कठिन सफर और फिर नई उड़ान, राजकुमार राव ने दी पत्नी पत्रलेखा की हिम्मत की दाद
राजकुमार राव ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनकी पत्नी पत्रलेखा के लिए मां बनने की प्रक्रिया कितनी चुनौतीपूर्ण रही है। दोनों ने अपनी प्यारी बेटी पार्वती का स्वागत किया है। राव ने साफ बताया कि औरतों के लिए यह सफर 'शारीरिक और भावनात्मक, दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है'। उन्होंने पत्रलेखा की खूब तारीफ की कि कैसे उन्होंने अपने करियर और मां की नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला। ये सब उन्होंने तब किया जब सोशल मीडिया पर लोग उनके गर्भावस्था के बाद के शरीर को लेकर आलोचना कर रहे थे।
पत्रलेखा ने 'टोस्टर' से बतौर निर्माता किया डेब्यू
इन सब मुश्किलों के बावजूद, पत्रलेखा ने नेटफ्लिक्स की फिल्म 'टोस्टर' से बतौर निर्माता अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके पति राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा भी नज़र आए। उन्होंने फिल्म का काम और अपने नवजात बच्चे की देखभाल, दोनों को एक साथ संभाला। उनकी यह हिम्मत और मजबूती इस बात से साफ झलकती है कि वे इस नई जिंदगी में अपने परिवार और करियर दोनों को बेहतरीन तरीके से संभाल रही हैं।