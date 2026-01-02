सनी देओल के साथ कई हिट देने वाले राजकुमार संतोषी अब सिद्धार्थ मल्होत्रा संग खेलेंगे पारी

अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा पिछली बार फिल्म 'परम सुंदरी' में नजर आए थे। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर उनकी ये फिल्म फेल हो गई। उनके पास फिलहाल कई फिल्म हैं, जिनमें से एक वो फिल्म है, जिस पर निर्माता महावीर जैन दांव लगा रहे हैं। अब नई खबर ये है कि इसके लिए निर्देशक की तलाश पूरी हो गई है। फिल्म के जरिए पहली बार सिद्धार्थ को बॉलीवुड के सफल निर्देशकों में से एक राजकुमार संतोषी का साथ मिलने वाला है।

रिपोर्ट राजकुमार संतोषी हर तरह की फिल्में बनाने में माहिर बॉलीवुड हंगामा को एक सूत्र ने बताया, " राजकुमार संतोषी सिर्फ 'घायल', 'खाकी' या 'दामिनी' जैसी गंभीर फिल्में बनाने में माहिर नहीं हैं, बल्कि कॉमेडी और फुल‑फैमिली एंटरटेनर फिल्मों में भी उनकी काफी अच्छी पकड़ है। सबूत के लिए 'अंदाज अपना अपना', 'अजब प्रेम की गजब कहानी' जैसी फिल्में काफी हैं। उन्हें पता है कैसे एक पूरी तरह मजेदार और मनोरंजक फिल्म बनाई जाती है। ऐसे में सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई फिल्म के लिए उनका चुनाव एकदम सही है।"

चर्चा पहले राज शांडिल्य के नाम पर थी चर्चा फिल्म को लेकर राजकुमार संग बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। निर्देशक ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। अब जल्द ही वो आधिकारिक रूप से सिद्धार्थ की फिल्म से जुड़ सकते हैं। पहले खबर थी कि 'ड्रीम गर्ल' वाले राज शांडिल्य इसके निर्देशन की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि, अब इसके लिए संतोषी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। फिल्म की तैयारी जोरों पर है और निर्माता इसमें बतौर निर्देशक संतोषी का स्वागत करने को बेहद उत्साहित हैं।

फिल्म फिल्म में कॉमेडी के साथ रोमांच भी मृगदीप लांबा, महावीर जैन के साथ मिलकर ये फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ रोमांच का तड़का भी लगाया गया है। सिद्धार्थ इस फिल्म का हिस्सा बनने को लेकर बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि इसके जरिए दर्शकों को उनका एक ऐसा अवतार देखने को मौका मिलेगा, जो पहले कभी नहीं देखा गया। सिद्धार्थ अपने किरदार की तैयारी में व्यस्त हैं। अब जबकि फिल्म से राजकुमार संतोषी जुड़ गए हैं तो इसे लेकर उत्साह और बढ़ गया है।

जानकारी सनी देओल के साथ कई हिट रही संतोषी की जोड़ी संतोषी और सनी देओल की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाती है। दोनों ने साथ मिलकर 'घायल', 'दामिनी', 'घातक' और 'घायल वन्स अगेन' जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं। सनी की 'जाट 2' और 'लाहौर 1947' के निर्देशक भी संतोषी ही हैं।