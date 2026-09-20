आमिर-सलमान की 'अंदाज अपना अपना' का सीक्वल कभी नहीं बनेगा, नए रंग-रूप में आएगी 'अदा अपनी अपनी'

संतोषी ने बताया कि ‘अदा अपनी अपनी’ में भी ‘अंदाज अपना अपना’ की तरह कॉमेडी और एडवेंचर का तड़का देखने को मिलेगा। हालांकि, फिल्म में अमर, प्रेम या मूल फिल्म का कोई भी पुराना किरदार नजर नहीं आएगा। अभी तक फिल्म की पूरी स्टार कास्ट का खुलासा नहीं हुआ है, इसलिए ये भी साफ नहीं है कि आमिर खान या सलमान खान इसमें दिखाई देंगे या नहीं। संतोषी का कहना है कि इस नई फिल्म के जरिए दर्शकों को कुछ नया देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसके साथ ही मूल फिल्म की खास मस्ती और मनोरंजन का अंदाज भी बरकरार रखा जाएगा।