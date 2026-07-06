सौरव गांगुली के किरदार में दिखेंगे राजकुमार राव, इस दिन आ सकती है पहली झलक

योजना

इस दिन फिल्म से आ सकती है पहली झलक

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्देशक विक्रमादित्य मोटवाने 8 जुलाई को फिल्म से जुड़ा तोहफा दर्शकों के साथ साझा करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल, इस दिन गांगुली अपना 54वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर निर्माता फिल्म की एक झलक दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें राजकुमार को उनके किरदार में देखा जाएगा। इस अपडेट ने फैंस की उत्सुकता को बढ़ा दिया है, जो इंतजार कर रहे हैं कि फिल्म में क्या नया है।