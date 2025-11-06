तान्या मानिकतला ने अमृता शेरगिल की बायोपिक करने की खबर पर बात की

तान्या मानिकतला ने अनन्या पांडे से छीनी अमृता शेरगिल की बायोपिक? अभिनेत्री ने बता दिया

लेखन ज्योति सिंह 10:05 am Nov 06, 202510:05 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री अनन्या पांडे अपनी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इसके अलावा उनके पास प्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल की बायोपिक 'अमरी' है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इस फिल्म से अनन्या का पत्ता कट गया। उनकी जगह 'किल' अभिनेत्री तान्या मानिकतला ने ली है। अब तान्या ने इन खबरों पर खुलकर बात की और इनके पीछे का सच बताया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा।