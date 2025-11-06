LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / तान्या मानिकतला ने अनन्या पांडे से छीनी अमृता शेरगिल की बायोपिक? अभिनेत्री ने बता दिया
तान्या मानिकतला ने अनन्या पांडे से छीनी अमृता शेरगिल की बायोपिक? अभिनेत्री ने बता दिया
तान्या मानिकतला ने अमृता शेरगिल की बायोपिक करने की खबर पर बात की

तान्या मानिकतला ने अनन्या पांडे से छीनी अमृता शेरगिल की बायोपिक? अभिनेत्री ने बता दिया

लेखन ज्योति सिंह
Nov 06, 2025
10:05 am
क्या है खबर?

अभिनेत्री अनन्या पांडे अपनी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इसके अलावा उनके पास प्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल की बायोपिक 'अमरी' है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इस फिल्म से अनन्या का पत्ता कट गया। उनकी जगह 'किल' अभिनेत्री तान्या मानिकतला ने ली है। अब तान्या ने इन खबरों पर खुलकर बात की और इनके पीछे का सच बताया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा।

बयान

तान्या ने फिल्म 'अमरी' से जुड़ी अफवाह पर दी प्रतिक्रिया

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में तान्या ने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह जानकारी कहां से आई है। हमें अमृता शेरगिल के प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर कोई टिप्पणी कर सकती हूं।" बता दें कि फिल्म 'अमरी' शेरगिल की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय जीवन के सार को चित्रकारी के जरिए खूबसूरती से उकेरा था। शेरगिल का 1941 में 28 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था।

शूटिंग

'अमरी' की कास्ट और शूटिंग अपडेट 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्माताओं ने 2023 में फिल्म 'अमरी' पर काम शुरू किया था। अनन्या के अलावा, विक्की कौशल, जिम सर्भ और नसीरुद्दीन शाह से इस प्रोजेक्ट के लिए संपर्क किया गया था। अगर सबकुछ ठीक रहा तो इस साल के आखिर तक शूटिंग पर काम शुरू हो जाएगा। फिल्म की शूटिंग भारत, हंगरी और फ्रांस में की जाएगी। 'अमरी' में शेरगिल के कला से गहरे जुड़ाव, उनके भावनात्मक संघर्षों और भारतीय आधुनिकता पर उनके प्रभाव को दर्शाया जाएगा।