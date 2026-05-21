सास्वता चटर्जी सौरव गांगुली बायोपिक का बने हिस्सा

सौरव गांगुली की बायोपिक से जुड़े सास्वता चटर्जी, निभाएंगे ये अहम किरदार

लेखन ज्योति सिंह 07:30 pm May 21, 202607:30 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली के जीवन पर फिल्म बन रही है, जिसमें राजकुमार राव नजर आएंगे। अभिनेता इस बयोपिक में गांगुली का किरदार निभा रहे हैं और फिल्म काे अस्थायी शीर्षक 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' दिया गया है। फिलहाल मुंबई में फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। एक दिग्गज अभिनेता भी इस परियोजना का हिस्सा बन गए हैं। यह जाने-माने अभिनेता सास्वता चटर्जी हैं, जिन्हें 'कहानी' और 'द बंगाल फाइल्स' जैसी कई फिल्मों में देखा जा चुका है।