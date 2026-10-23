लव रंजन की फिल्म 'पहला प्यार दूसरी बार' हुई रिलीज, मजेदार कैमियो में नजर आए राजकुमार राव
अभिनेता राजकुमार राव फिल्म 'पहला प्यार दूसरी बार' में एक खास भूमिका में दिखेंगे। यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।
अनुज सैनी के निर्देशन में बनी और लव रंजन व अंकुर गर्ग द्वारा निर्मित यह फिल्म पहले प्यार और स्कूल के दिनों की यादों को पर्दे पर लेकर आती है। उन सभी लोगों के लिए यह फिल्म खास होगी जिन्हें अपनी पहली पसंद का साथ याद है।
रंजन की फिल्म से नए चेहरों का होने जा रहा डेब्यू
इस फिल्म के जरिए 6 नए कलाकार बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। इनमें स्पर्श वालिया, अलीशा चोपड़ा, कुणाल वैद्य, साक्षी वैद्य, तुषार छिब्बर और सरगुन कौर लूथरा के नाम शामिल हैं।
रंजन ने बताया कि वह दोस्ती और बचपन के प्यार की एक कहानी के साथ इन नई प्रतिभा को बड़े पर्दे पर लाने के लिए बहुत उत्साहित हैं।
यह कहानी दर्शकों को सीधे स्कूल के उन पुराने दिनों में ले जाएगी। राजकुमार का कैमियो इसमें और चार चांद लगा देगा, जिससे यह फिल्म पुरानी यादों को ताजा करने का बेहतरीन मौका देती है।