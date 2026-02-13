राजकुमार हिरानी ने जताई AI फिल्में बनाने की इच्छा, फैंस बोले- ये क्रिएटिविटी के लिए श्राप

राजकुमार हिरानी बनाना चाहते हैं AI फिल्में

लेखन ज्योति सिंह 05:12 pm Feb 13, 202605:12 pm

क्या है खबर?

'3 इडियट्स' और 'डंकी' जैसी फिल्में बना चुके निर्माता-निर्देशक राजकुमार हिरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फिल्में बनाना चाहते हैं, जिसका खुलासा उन्होंने हालिया बातचीत में किया। निर्देशक ने बताया कि वह इसे सिनेमा के लिए खतरा नहीं मानते, बल्कि रचनात्मक सहयोगी के तौर पर इसे अपनाना चाहते हैं। उनके हिसाब से AI टूल से दोस्ती कर लेनी चाहिए। हालांकि, राजकुमार का यह बयान लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वह सोशल मीडिया के जरिए अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं।