'3 इडियट्स' के सीक्वल की खबरों पर राजकुमार हिरानी ने कही ये बात, झूम उठेंगे फैंस

लेखन ज्योति सिंह 10:39 am Feb 11, 202610:39 am

क्या है खबर?

आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' (2009) का सीक्वल काफी समय से चर्चा में है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि निर्देशक राजकुमार हिरानी इसके सीक्वल पर काम शुरू कर चुके हैं। हालांकि, फिल्म के कलाकारों से स्पष्ट जवाब न मिल पाने के चलते फैंस के बीच भ्रम की स्थिति बनी रही। अब राजकुमार ने खुद '3 इडियट्स' के सीक्वल को लेकर साफ-साफ खुलासा कर दिया है। साथ में, 'मुन्ना भाई 3' पर भी जानकारी दी है।