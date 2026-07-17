राजकुमार हिरानी के बेटे वीर ने डेब्यू से किया कमाल, IMDb पर छाए

अपनी अदाकारी के चलते वीर ने 'प्रितम और पेड्रो' में IMDb की 'पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज ऑफ द वीक' की सूची में अपनी जगह बना ली है। इस सूची के लिए दुनिया भर के लाखों लोगों ने वोट किया है।

इसी वजह से उन्हें 'नेशन का न्यू क्रश' का टैग भी दिया गया है और उनकी इस तेजी से बढ़ती लोकप्रियता को देखकर अब हर किसी को उनके अगले कदम का बेसब्री से इंतजार है।