'प्रीतम एंड पेड्रो' सीरीज की रिलीज पर आया अपडेट

राजकुमार हिरानी की सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' का पोस्टर जारी, कब-कहां होगी रिलीज?

लेखन ज्योति सिंह 02:41 pm May 19, 202602:41 pm

क्या है खबर?

दिग्गज फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। उनकी पहली वेब सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' का ऐलान कर दिया गया है। पोस्टर के साथ में इसकी रिलीज तारीख, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सितारों से जुड़ी जानकारी भी सामने आ चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि सीरीज में हिरानी ने अपने बेटे, वीर हिरानी पर दांव लगाया है, जो अभिनय की दुनिया में अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं।