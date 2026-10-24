रजनीकांत ने 40 साल में पहली बार किया ये काम

रजनीकांत ने 40 साल में पहली बार फैंस के साथ बैठकर देखी अपनी फिल्म, वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 07:53 pm Oct 24, 202607:53 pm

क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने शुक्रवार को चेन्नई के एक सिनेमाघर में पहुंचकर प्रशंसकों को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले 40 सालों में यह पहला मौका थाख्ज ब दिग्गज अभिनेता ने थिएटर में आम जनता और फैंस के साथ बैठकर अपनी ही कोई फिल्म देखी। सोशल मीडिया पर इस यादगार पल के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें 'थलाइवा' को अपने बीच पाकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।