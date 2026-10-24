'जेलर 2' की बॉक्स ऑफिस पर बादशाहत कायम

रजनीकांत का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 'जेलर 2' ने तोड़ा सलमान खान और प्रभास का रिकॉर्ड

लेखन नेहा शर्मा 05:41 pm Oct 24, 202605:41 pm

क्या है खबर?

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी रजनीकांत की 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही है। दशहरा और नवरात्रि की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए फिल्म ने पहले ही हफ्ते में दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। इसके बाद फिल्म ने तेजी से 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। रिलीज के 9वें दिन रजनीकांत की ये फिल्म भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप-20 फिल्मों में शामिल हो गई।