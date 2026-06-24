रजनीकांत का अपनी बुराई करने वालों पर पलटवार

रजनीकांत का आलोचकों को करारा जवाब- बोलूं तो आफत, ना बोलूं तो सवाल

लेखन नेहा शर्मा 07:56 pm Jun 24, 202607:56 pm

क्या है खबर?

रजनीकांत ने भारत के सबसे बड़े सितारों में से एक होने के साथ आने वाली लगातार चौकसी पर बात की है। उन्होंने स्वीकारा कि अब उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलने में हिचकिचाहट महसूस होती है, क्योंकि उनके कहे हर शब्द को विवादों में घसीट लिया जाता है। रजनीकांत ने ये बात अपनी आगामी फिल्म 'धर्मन' के टाइटल लॉन्च इवेंट के दौरान कही, जहां उनके साथ मंच पर उनके पुराने दोस्त और दिग्गज अभिनेता कमल हासन भी मौजूद थे।