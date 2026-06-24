'धर्मन' से रजनीकांत का दमदार पोस्टर रिलीज

कमल हासन की 'धर्मन' में रजनीकांत का खौफनाक अवतार, डॉक्टर के कपड़े और पैरों तले लाश

लेखन नेहा शर्मा 01:37 pm Jun 24, 202601:37 pm

क्या है खबर?

साउथ सिनेमा के थलाइवर सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कमल हासन के प्रोडक्शन वाली उनकी बहुप्रतीक्षित 173वीं फिल्म के नाम का ऐलान हो गया है। फिल्म का नाम 'धर्मन' होगा। निर्माताओं ने फिल्म के नाम के साथ-साथ इसका पहला दमदार पोस्टर भी रिलीज कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर आते ही छा गया है। रजनीकांत का सदाबहार और कड़क अंदाज देखकर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है।