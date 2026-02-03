रजनीकांत ने चेन्नई की सफाईकर्मी से मुलाकात की

रजनीकांत ने चेन्नई की सफाईकर्मी पद्मा को किया सम्मानित, किया था ये नेक काम

लेखन ज्योति सिंह 01:31 pm Feb 03, 202601:31 pm

क्या है खबर?

दिग्गज सुपरस्टार रजनीकांत ने चेन्नई की सफाईकर्मी पद्मा को सम्मानित किया है। अभिनेता ने यह मुलाकात 3 जनवरी को अपने आवास पर की। इस दौरान उन्होंने सफाईकर्मी द्वारा किए गए नेक काम को सराहा और उनकी ईमानदारी की तारीफ की। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही हैं। बता दें, पद्मा चेन्नई के T- नगर इलाके में सफाई का काम करती हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले सोने के आभूषण से भरा थैला मिला था।