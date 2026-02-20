रजनीकांत-कमल हासन की फिल्म 'RKxKH' का पोस्टर जारी, इस दिन आएगा प्रोमो

रजनीकांत और कमल हासन फिर आ रहे साथ

लेखन ज्योति सिंह 01:34 pm Feb 20, 202601:34 pm

क्या है खबर?

साउथ के 2 दिग्गज रजनीकांत और कमल हासन एक साथ आने के लिए तैयार हैं। निर्माताओं ने आखिरकार उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'RKxKH' का पोस्टर जारी कर दिया है। इसी के साथ प्रोमो रिलीज पर अपडेट दे दिया है। पिंकविला की रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रोमो के लिए दोनों ने रेट्रो लुक में शूटिंग की है, जिसका सबूत पोस्टर में देखने को मिला है। इसे 'कूल रेट्रो स्वैग' नाम दिया गया है, जिसे देखने के लिए लोग उतावले हैं।