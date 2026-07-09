'फौजी' के सेट पर राजेश शर्मा को कीड़े ने काटा? जानिए सच

'फौजी' के सेट पर अभिनेता राजेश शर्मा को जहरीले कीड़े ने काटा? निर्माताओं ने बताई सच्चाई

लेखन नेहा शर्मा 06:26 pm Jul 09, 202606:26 pm

क्या है खबर?

प्रभास अभिनीत फिल्म 'फौजी' के निर्माताओं ने उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि हैदराबाद में शूटिंग के दौरान एक जहरीले कीड़े के काटने से अभिनेता राजेश शर्मा की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामले को देखते हुए AICWA ने भी सेट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्माताओं से घटना की जांच करने की मांग की थी। अब निर्माताओं ने इन दावों को महज अफवाह बताया है।