राजेश शर्मा अस्पताल में भर्ती, सेट की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

राजेश शर्मा 'फौजी' के सेट पर कीड़े के काटने से बीमार, उच्च स्तरीय जांच की मांग

लेखन नेहा शर्मा 02:09 pm Jul 09, 202602:09 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार प्रभास की आगामी फिल्म 'फौजी' की शूटिंग के दौरान हाल ही में दिग्गज अभिनेता राजेश शर्मा को एक जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के बाद ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने कड़ा रुख अपनाते हुए सेट पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। AICWA ने सेट पर सुरक्षा इंतजामों और लापरवाही को लेकर गहरी चिंता जताई है।