'फौजी' के सेट पर राजेश शर्मा के साथ क्या हुआ? जानें पूरा मामला

राजेश की हालत हुई स्थिर

राजेश की दोस्त सुदीपा चटर्जी ने बताया कि वे अब स्थिर हैं और कोलकाता में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। सुदीपा के अनुसार, 'वे अब पहले से थोड़े बेहतर हैं और पिछले 2 दिनों में उनकी हालत में काफी सुधार हुआ है'।

यह घटना फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद हुई थी, जब राजेश क्रू के सदस्यों के साथ घने पेड़-पौधों वाले इलाके में बातचीत कर रहे थे।

इस डरावने अनुभव के बाद, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच करने की गुजारिश की है।